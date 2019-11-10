2019-11-10T18:08:48+03:00
Наука

В понедельник калининградцы смогут увидеть транзит Меркурия по солнечному диску

Редкое астрономическое явление начнется в 14:35
Сергей Богров
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Транзит Меркурия по солнечному дискуТранзит Меркурия по солнечному дискуФото: из архива «КП»
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В предстоящий понедельник калининградцы могут стать свидетелями редкого астрономического явления — транзита Меркурия перед диском Солнца. Об этом сообщают в Астросоообществе БФУ им. Канта.

— Меркурий начнёт своё неспешное движение через солнечный диск в 14:35. На пересечение всего диска Солнца уйдёт пять с половиной часов. Однако для наблюдения в Калининграде будет доступно лишь начало транзита – Солнце скроется за горизонтом уже в 16:47 местного времени, — говорится в сообщении.

По словам представителей Астросообщества, на сокращение времени наблюдения могут повлиять и специфические городские условия. Как правило, горизонт заслонён зданиями или деревьями.

В БФУ на ул. Невского собираются организовать наблюдение за этим явлением. Если позволит погода, то 11 ноября после полудня здесь начнется установка телескопов с мощными затемняющими фильтрами, а после 14:30 начнётся съёмка транзита Меркурия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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