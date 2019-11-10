Сенатор: У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-10T17:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал публикацию китайских СМИ о захвате Калининградом войсками НАТО. Сообщение сенатор опубликовал в своем «Твиттере».

— Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают, — написал Пушков.

Напомним, ранее китайское издание Eastday.com опубликовало статью о том, что НАТО способно захватить Калининградскую область за двое суток. В тексте также прорабатывается возможный ответ России, которая в течение пяти дней проведет мощные атаки на столицы восьми стран Альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU