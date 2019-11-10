Десантники Балтфлота отработали парашютные прыжки при плохой видимости и ветре
Десантники Балтфлота провели отработку прыжков с парашюта в условиях плохой видимости и при сильных порывах ветра. Об этом сообщили пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.
Военные выполняли прыжки с самолётов Ан-26 и вертолётов Ми-8 с высоты от 200 до 400 метров. Они также отработали по приземлению на неподготовленную площадку, учились находить потерпевших и помогать им в экстремальных условиях.
Как добавили в ведомстве, подобные занятия проводятся не менее двух раз в месяц круглый год. Отрабатываются навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам.
ИСТОЧНИК KP.RU