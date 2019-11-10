В Зеленоградске арестовали мужчину, который сжег автомобиль своей жены

СЕГОДНЯ 20:16 2019-11-10T20:16:29+03:00

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В Зеленоградске суд заключил под стражу 49-летнего мужчину, который сжег автомобиль своей жены. Об этом сообщили пресс-службе зеленоградского районного суда.

По версии следствия, ночью 3 ноября подозреваемый поджег автомобиль «Ниссан Тиида», припаркованный возле одного из домов в городе. Материальный ущерб составил полмиллиона рублей.

Мужчине грозит лишение свободы сроком на 5 лет. При этом, он уже имеет неснятую и непогашенную судимость. Кроме того, ранее суд в отношении подозреваемого установил административный надзор сроком на 6 лет. В рамках него ему было запрещено пребывание вне местом жительства с 22:00 до 6:00.

Суд принял решение арестовать мужчину на 2 месяца до 5 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU