В Калининграде впервые на аукцион выставят янтарь с ископаемыми насекомыми
В Калининграде в декабре состоится первый аукцион, лотами на котором выступит редкий янтарь с ископаемыми включениями. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, за 72-летнюю историю предприятия, инклюзы на торги выставляются впервые.
- Инклюзы встречаются достаточно редко. Считается, что различные включения находят примерно в 10 % добытого янтаря. Но если говорить отдельно об инклюзах животного происхождения, то их доля не превышает 2 % от всего объема добываемого сырья, - говорит директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.
Аукцион пройдет сразу в двух форматах – очном и заочном (онлайн).
На открытых торгах будут представлены лучшие сувенирные камни с крупными пауками, мухами и жуками. Самородки были добыты в течение 2019 года.
Инклюзами называют застывшие в ископаемой смоле частицы доисторической флоры и фауны – как правило, это кусочки мха, фрагменты растений и насекомые. Возраст включений в калининградском янтаре достигает 50–60 млн лет.
Инклюзы отбирают вручную.
ИСТОЧНИК KP.RU