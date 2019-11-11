2019-11-11T10:40:50+03:00
Общество

В Калининграде впервые на аукцион выставят янтарь с ископаемыми насекомыми

Торги пройдут в декабре
Александр КАТЕРУША
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Инклюзы отбирают вручную.Инклюзы отбирают вручную.Фото: предоставлено янтарным комбинатом
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В Калининграде в декабре состоится первый аукцион, лотами на котором выступит редкий янтарь с ископаемыми включениями. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, за 72-летнюю историю предприятия, инклюзы на торги выставляются впервые.

- Инклюзы встречаются достаточно редко. Считается, что различные включения находят примерно в 10 % добытого янтаря. Но если говорить отдельно об инклюзах животного происхождения, то их доля не превышает 2 % от всего объема добываемого сырья, - говорит директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Аукцион пройдет сразу в двух форматах – очном и заочном (онлайн).

На открытых торгах будут представлены лучшие сувенирные камни с крупными пауками, мухами и жуками. Самородки были добыты в течение 2019 года.

Инклюзами называют застывшие в ископаемой смоле частицы доисторической флоры и фауны – как правило, это кусочки мха, фрагменты растений и насекомые. Возраст включений в калининградском янтаре достигает 50–60 млн лет.

Инклюзы отбирают вручную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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