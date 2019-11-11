Борца Мусу Евлоева наградили медалью «За заслуги перед Калининградской областью»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-11T11:07:00+03:00

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Медаль «За заслуги перед Калининградской областью» борец Муса Евлоев получил из рук губернатора Антона Алиханова. Встреча спортсмена и главы региона состоялась в здании правительства.

- Это очень важная для меня медаль, хоть она и не спортивная, но очень ценная. Поставлю ее на видное место и буду показывать людям, - сказал спортсмен.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, спустя год после успеха на чемпионате мира 2018, на предолимпийском чемпионате планеты в Казахстане-2019 среди борцов греко-римского стиля массой до 97 килограммов Муса завоевал золотую медаль и олимпийскую лицензию для сборной страны на Игры-2020 в Токио.

В конце октября в Китае Муса стал победителем и единственным обладателем высшей награды среди отечественных представителей греко-римской борьбы на Всемирных военных играх.

За последние полтора года калининградский атлет не проиграл ни одной схватки.

ИСТОЧНИК KP.RU