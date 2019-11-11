В Калининграде «Ауди» выехала на тротуар и сбила пешехода
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Два пешехода пострадали в ДТП в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Автомобильной в Калининграде водитель «Ауди» выехал на тротуар и сбил 77-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.
На автодороге «Калининград – Полесск» водитель «Рено» сбил 15-летнюю девочку, перебегающую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU