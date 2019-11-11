В понедельник в Калининграде не будет электричества на пяти улицах

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-11T12:20:47+03:00

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В понедельник, 11 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Л. Иванихиной 9 (МОУ СОШ № 56), 10, 12, 14, ул. Толстикова 73а, ул. Интернациональная 7а, ул. Герцена 2 (военно-морской клинический госпиталь), ул. Островского 22.

Подача холодной воды будет временно приостановлена до 16 часов на ул. Гайдара 102, ул. Куйбышева 53а, ул. Каштановая аллея 171, ул. Тургенева 21а.

ИСТОЧНИК KP.RU