Двоих калининградцев задержали за незаконное пересечение границы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-11T12:28:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нестеровском районе задержали двух жителей области, которые пытались незаконно попасть в Литву. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Калининградской области

Двое мужчин были задержаны при попытке преодолеть инженерные сооружений. В ходе проверки было установлено, что один из задержанных с 2017 года находится в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

На мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU