Двоих калининградцев задержали за незаконное пересечение границы
.Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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В Нестеровском районе задержали двух жителей области, которые пытались незаконно попасть в Литву. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Калининградской области
Двое мужчин были задержаны при попытке преодолеть инженерные сооружений. В ходе проверки было установлено, что один из задержанных с 2017 года находится в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления.
На мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU