Калининградская прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже дипломов и аттестатов

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-11T12:44:44+03:00

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Прокуратура Московского района Калининграда добилась блокировки сайтов, на которых продавались аттестаты об образовании, дипломы, школьные аттестаты и свидетельства ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего было обнаружено девять подобных ресурсов. Их деятельность является незаконной, так как подрывает авторитет государства, системы образования, заявили в прокуратуре.

Ведомство направило в суд иски с требованием признать информацию на сайтах запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU