Калининградская прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже дипломов и аттестатов
Прокуратура Московского района Калининграда добилась блокировки сайтов, на которых продавались аттестаты об образовании, дипломы, школьные аттестаты и свидетельства ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Всего было обнаружено девять подобных ресурсов. Их деятельность является незаконной, так как подрывает авторитет государства, системы образования, заявили в прокуратуре.
Ведомство направило в суд иски с требованием признать информацию на сайтах запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU