В Калининграде угонщик-неудачник случайно поджег автомобиль

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-11T12:51:11+03:00

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В Калининграде полицейские задержали местного жителя за попытку угона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью 32-летний мужчина проник на территорию парковки на улице Магнитогорской и попытался угнал автомобиль.

«Разбив окно в машине, мужчина залез в салон и стал пытаться замкнуть провода, чтобы завести транспорт. Однако по ошибке он соединил не те провода, в результате чего произошло возгорание», - рассказали в пресс-службе полиции.

Увидев, что салон машины загорелся, угонщик убежал. Очевидцы вызвали пожарных и полицию. После тушения огня, полицейские осмотрели сгоревший автомобиль и изъяли следы пальцев рук злоумышленника. Мужчину задержали у себя по месту жительства.

На него завели уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU