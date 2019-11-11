2019-11-11T13:01:21+03:00
Общество

Опрос: Четверть калининградцев верит в реальность перехода на «четырехдневку»

Виктор Сергеев
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Служба исследований компании HeadHunter узнала отношение работников к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю. Опрос проходил среди 9 273 российских соискателей.

48% опрошенных работников из Калининградской области не считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Еще четверть респондентов, напротив, рассматривают такой сценарий развития событий, причем выше всего эта доля среди представителей рабочего персонала и госслужащих.

Кроме этого, 35% респондентов из Калининградской области предпочли бы пятидневную рабочую неделю, но с сокращенным количеством рабочих часов в день, а 65% — хотели бы перейти на четырехдневный график работы с тем же количеством рабочих часов в день.

Среди работающих соискателей перевес в сторону четырехдневной рабочей недели заметнее, при этом генеральные директора и владельцы компаний выступают за сохранение пятидневки с сокращенным количеством рабочих часов в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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