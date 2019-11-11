В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-11T13:16:56+03:00

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Уличные сирены проверят в Калининграде во вторник 12 ноября в 11:00. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

В МЧС отмечают, что сигнал, который прозвучит на улицах, никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU