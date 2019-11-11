Прокуратура потребовала принудительно госпитализировать калининградца с открытой формой туберкулеза

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-11T13:21:19+03:00

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В Краснознаменском районе прокуратура выявила местного жителя, который страдает открытой формой туберкулеза.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина уже долгое время уклоняется от обследования и лечения, что создает опасность здоровью неограниченного круга лиц.

В результате прокуратура подала иск в суд с требованием принудительного госпитализировать мужчину в противотуберкулезный диспансер Калининградской области для прохождения обязательного лечения. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU