Прокуратура потребовала принудительно госпитализировать калининградца с открытой формой туберкулеза
Изменить размер текста:
В Краснознаменском районе прокуратура выявила местного жителя, который страдает открытой формой туберкулеза.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина уже долгое время уклоняется от обследования и лечения, что создает опасность здоровью неограниченного круга лиц.
В результате прокуратура подала иск в суд с требованием принудительного госпитализировать мужчину в противотуберкулезный диспансер Калининградской области для прохождения обязательного лечения. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU