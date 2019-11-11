На территории форта «Денхофф» открыли новую экспозицию за 290 тыс рублей из бюджета

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-11T13:29:49+03:00

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Новая музейная экспозиция открылась на территории форта «Денхофф» в выходные. Речь идет о «комнате боевой славы». Ее создатель – автономная некоммерческая организация «Фортификационное наследие Калининградской области».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, организация в этом году победила в конкурсе по предоставлению субсидий из регионального бюджета.

На создание «комнаты боевой славы» общественники получили поддержку в размере более 290 тысяч рублей. Деньги пошли на создание экспозиции с интерактивными элементами, на расширение музейного пространства форта и обеспечение гидов техническими средствами для проведения экскурсий.

Сообщается, что проект направлен на содействие краеведению и поисковым работам.

Посещение новой экспозиции включено в экскурсионную программу форта.

ИСТОЧНИК KP.RU