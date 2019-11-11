До конца 2021 года в Калининградской области к газу смогут подключиться 22 тыс домовладений

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-11T13:28:38+03:00

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В следующем году в Калининградской области планируется завершить строительство объектов газоснабжения в шести муниципалитетах - в Багратионовском, Светловском, Гусевском, Краснознаменском, Правдинском и Гурьевском городских округах. До конца 2021 года также будут построены объекты газификации в Нестеровском, Черняховском, Гурьевском и Зеленоградском городских округах. Это позволит обеспечить газом порядка 22 тысяч домовладений, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Безусловно, приоритетом является газификация Балтийска. Как только будет окончательное техническое решение о возможности завершения проекта, приступим к его реализации. Контракт на обследование есть, оборудование уже на объекте, – отметил губернатор. – На 2020 год финансирование в объеме 243 млн рублей предусмотрено. Газификация Балтийска в значительной степени решит и проблемы теплоснабжения».

Всего в течение трех лет на газификацию из областного бюджета выделят более 870 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU