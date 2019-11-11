СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-11T13:32:48+03:00

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Матч «Балтика» - «Факел» вошел в топ-3 самых посещаемых в 22-м туре ФНЛ. Об этом сообщает портал ТурСтат.

Матч в Калининграде между «Балтикой» и «Факелом, завершившийся со счетом 3:0 в пользу балтийцев, посетили 5 тысяч 447 человек. Игру в Нижнем Новгороде команд «Нижний Новгород» и «Спартак-2» - 6 тысяч 206 зрителей. Матч в Волгограде клубов «Ротор» и «Чертаново» - 14 тысяч 829 человек.

По итогам 22-го тура «Балтика» занимает 6 место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU