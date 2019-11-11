2019-11-11T13:43:46+03:00
Общество

Прокурор объяснил, почему ужесточили продажу алкоголя в Калининградской области

Виктор Сергеев
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Сергей ХлопушинСергей ХлопушинФото: Калининградская областная дума
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Каждое шестое преступление в Калининградской области совершается в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил прокурор области Сергей Хлопушин на заседании Облдумы, на котором принимался «антиалкогольный закон».

Также, по словам областного прокурора, в регионе растет число несовершеннолетних, которых застали за распитием алкоголя. Кроме этого, за десять месяцев 2019 года 2781 водитель был отстранен от управления по причине пьянства за рулем, а за повторное пьяное вождение было задержано 264 человека.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Калининградской области приняли решение ужесточить продажу алкоголя. Уже в ближайшее время продажа спиртного будет разрешена с 11 часов утра до 21 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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