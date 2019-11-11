В Калининграде избили и ограбили водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-11T13:48:25+03:00

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Ночью в Калининграде избили и ограбили водителя маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером 52-летний водитель возвращался домой. Внезапно к нему подбежал неизвестный и принялся избивать. Когда он упал, злоумышленник выхватил у него из рук сумку с кассовыми билетами и деньгами и убежал.

Прибывшие на место полицейские составили его композиционный портрет грабителя и передали ориентировки всем наружным нарядам. Вскоре личность грабителя была установлена – им оказался ранее судимый 28-летний житель Славского района. Мужчину задержан.

На него завели уголовное дело по статье «Грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU