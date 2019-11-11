Калининград оказался в хвосте рейтинга по доступности аренды жилья для семей с детьми

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-11T14:31:05+03:00

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Калининградская область заняла 68-е место среди 85 регионов в рейтинге доступности аренды жилья для семей. Об этом сообщает «РИА Новости».

В исследовании в качестве индикатора доступности выступает доля семей из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут позволить себе ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и аренду двухкомнатной типовой квартиры. Для расчета рейтинга предполагалось, что семья тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей.

В регионе для аренды жилья и повседневных расходов семья должна иметь совокупный доход в размере 73,8 тыс рублей. Таких семей в регионе только 29,5%.

Больше всего семей, которые могут позволить себе аренду квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе - в 67%. Вторую строчку рейтинга занимает Чукотский округ (61%), а замыкает первую тройку Ханты-Мансийский автономный округ с 58%. Таким образом, первые места заняли северные регионы с высокими зарплатами, экономики которых завязаны на добычу природных ресурсов.

Также в число лидеров с долей семей, превышающей 50%, входят Петербург (57,9%), Магаданская (55,8%) и Ленинградская области (54,8%), Ненецкий автономный округ (54,0%), Кемеровская (53,9%), Тюменская (52,7%) и Иркутская области (51,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU