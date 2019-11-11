Жительница Славска зарубила топором собутыльника
Суд приговорил ее к 11-ти годам лишения свободы
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Жительницу Славского района осудили за жестокое убийство племянника. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В марте этого года в одном из домов в поселке Большаково выпивали трое – женщина, ее сожитель и племянник сожителя. Последний очень не понравился хозяйке жилища, началась драка.
Женщина сбила с ног молодого человека а затем схватила топор и не менее 12 раз ударила его по голове. От полученных ранений мужчина скончался.
Суд приговорил ее к 11-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU