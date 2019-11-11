Жительница Славска зарубила топором собутыльника

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-11T15:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Славского района осудили за жестокое убийство племянника. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте этого года в одном из домов в поселке Большаково выпивали трое – женщина, ее сожитель и племянник сожителя. Последний очень не понравился хозяйке жилища, началась драка.

Женщина сбила с ног молодого человека а затем схватила топор и не менее 12 раз ударила его по голове. От полученных ранений мужчина скончался.

Суд приговорил ее к 11-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU