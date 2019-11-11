2019-11-11T16:08:07+03:00
Происшествия

Подозреваемый в смертельном ДТП в Пионерском не хочет сидеть в СИЗО

Виктор Сергеев
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Водитель уже признался в том, что именно он совершил ДТП.Водитель уже признался в том, что именно он совершил ДТП.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье, 3 ноября, на въезде в Пионерской сбили 36-летнюю Наталью Птицыну с двухлетним ребенком. Женщина погибла на месте, ее малыш с травмами был доставлен в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Водитель с места происшествия скрылся. В тот же день полиция объявила в розыск некоего 28-летнего Вадима Кулика. Спустя сутки его задержали, по данным пресс-службы регионального УМВД, все это время он скрывался у друзей. После задержания водитель дал признательные показания, добавили в пресс-службе полиции.

5 ноября Светлогорский городской суд арестовал Кулика на два месяца. Однако его защитник не согласился с избранной мерой и обжаловал ее, сообщает пресс-служба областного суда. Судебное заседание во вторник, 12 ноября 2019 года в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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