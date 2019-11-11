В Балтийск прибыл первый контейнерный поезд из Китая

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-11T16:32:37+03:00

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В паромном комплексе в Балтийске приняли первый тестовый контейнерный поезд в рамках проекта «Новый шёлковый путь» из Китая. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.В составе поезда, следующего по маршруту Сиань - Калининград – Гамбург, находятся 42 сорокафутовых контейнера (84 TEU) с товарами народного потребления, автомобильными запчастями и компьютерным оборудованием. Груз был доставлен из Китая за 8 дней.

В Балтийске контейнеры перегрузили на фидерные суда, которые доставят грузы в Германию – на железнодорожно-портовый терминал Мукран/Засниц. Это единственный порт в Западной Европе, располагающий путевыми и перевалочными устройствами для железнодорожных вагонов российской широкой колеи.

Как отметило руководство Калининградской железной дороги, мультимодальные перевозки планируют организовать на постоянной основе. Проектом также предусмотрена отправка встречных поездов, следующих из Германии в Китай с перегрузом контейнеров на терминалах Мукран/Засниц и Балтийск.

ИСТОЧНИК KP.RU