Кантатную дорогу в Светлогорске закрыли на ремонт
В Светлогорске начался ремонт канатной дороги, которая ведет от вокзала к морскому берегу. В муниципальном предприятии, эксплуатирующем дорогу, ремонт называют традиционным и плановым.
- Мы проверим и подремонтируем нашу «канатку», любимицу гостей Светлогорска, после насыщенного летнего сезона, подготовим к предстоящим новогодним нагрузкам и снова пригласим пассажиров, - сказали инженеры предприятия.
Как сообщили в пресс-службе Светлогорского городского округа, ремонт будет продолжаться несколько недель, работы постараются закончить как можно быстрее.
Канатная дорога длиной 118 м в Светлогорске – единственная в области. Трасса соединяет морской променад с центральной частью курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU