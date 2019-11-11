2019-11-11T20:30:03+03:00
Общество

Кантатную дорогу в Светлогорске закрыли на ремонт

Приводить ее в порядок после летнего сезона будут несколько недель
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Светлогорске начался ремонт канатной дороги, которая ведет от вокзала к морскому берегу. В муниципальном предприятии, эксплуатирующем дорогу, ремонт называют традиционным и плановым.

- Мы проверим и подремонтируем нашу «канатку», любимицу гостей Светлогорска, после насыщенного летнего сезона, подготовим к предстоящим новогодним нагрузкам и снова пригласим пассажиров, - сказали инженеры предприятия.

Как сообщили в пресс-службе Светлогорского городского округа, ремонт будет продолжаться несколько недель, работы постараются закончить как можно быстрее.

Канатная дорога длиной 118 м в Светлогорске – единственная в области. Трасса соединяет морской променад с центральной частью курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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