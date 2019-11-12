В Черняховске сгорела баня, еще одна – под Зеленоградском
.Фото: Александр КАТЕРУША
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С наступлением холодов все чаще пожарные выезжают на тушение горящих бань. Так, за минувшие сутки в регионе было два похожих пожара.
В ночь на вторник 12 ноября в поселке Куликово Зеленоградского района полностью выгорела одноэтажная деревянная баня с мансардой.
В тушении участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей.
Накануне днем 11 ноября выгорела кровля каменной бани на улице Кирова в городе Черняховске. На место пожара выезжали пожарные расчеты двух частей.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU