Калининградец завоевал золото и серебро чемпионата России по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-12T10:36:07+03:00

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Калининградская область приняла спринтерский чемпионат России по спортивному ориентированию, собрав больше 400 участников из 30 регионов. Как сообщает министерство спорта региона, в двух из трех соревновательных дней, прошедших в Пионерском, Светлогорске и Светлом, призером турнира стал атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и ЦСКА Дмитрий Наконечный. Он стал вторым из 81 в спринте с раздельным стартом в Пионерском и победил в светлогорском нокаут-спринте среди 119 соперников.

- Нам, в целом, повезло с погодой. Для ноября она была достаточно мягкая и комфортная. Все получилось отлично. Это был заключительный отечественный старт года для меня, - сказал Дмитрий.

В минспорта сообщили, что победу на стартах в трех городах также одержали Артем Попов из Санкт-Петербурга и Светлана Миронова из Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU