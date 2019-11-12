Калининградец завоевал золото и серебро чемпионата России по спортивному ориентированию
Калининградская область приняла спринтерский чемпионат России по спортивному ориентированию, собрав больше 400 участников из 30 регионов. Как сообщает министерство спорта региона, в двух из трех соревновательных дней, прошедших в Пионерском, Светлогорске и Светлом, призером турнира стал атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и ЦСКА Дмитрий Наконечный. Он стал вторым из 81 в спринте с раздельным стартом в Пионерском и победил в светлогорском нокаут-спринте среди 119 соперников.
- Нам, в целом, повезло с погодой. Для ноября она была достаточно мягкая и комфортная. Все получилось отлично. Это был заключительный отечественный старт года для меня, - сказал Дмитрий.
В минспорта сообщили, что победу на стартах в трех городах также одержали Артем Попов из Санкт-Петербурга и Светлана Миронова из Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU