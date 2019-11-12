Удачный «Старт»: калининградские инноваторы получили гранты на 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-12T10:32:32+03:00

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Стали известны победители федеральный конкурсов по программе «Старт». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди победителей – четверо калининградцев. Из них двое выиграли по конкурсу «Старт-1» гранты на общую сумму 4 млн рублей. Так, Вктор Варченко разработал интерактивную игровую систему развития и обучения дошкольников и младших школьников с использованием методов психодиагностики. Екатерина Карасёва направит средства гранта на создание универсального оборудования для обработки янтаря и других поделочных камней. В этом конкурсе калининградские изобретатели вошли в число 116 победителей, отобранных из более, чем 1200 соискателей со всей России.

В конкурсе «Старт-Цифровые платформы» победили два калининградских проекта. Шесть миллионов рублей получит Кирилл Казаков и Петр Чариков. Первый – на запуск облачной цифровой платформы управления бизнес-процессами Unicore. По словам Кирилла, одной из особенностей его стартапа является использование в архитектуре умных алгоритмов анализа нечетких данных, с помощью которых система будет отслеживать эффективность бизнеса, предсказывать риски и давать рекомендации по улучшению качества бизнес-процессов.

Пётр Чариков победил с проектом «Создание мобильного приложения MyMall: программа лояльности для торговых центров». Это решение помогает увеличить новые и снизить отток имеющихся клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU