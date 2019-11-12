2019-11-12T10:38:30+03:00
Общество

В Калининграде начались работы по газификации трех микрорайонов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В ноябре в Калининграде начались работы по газификации трех микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне подрядчик проложил газовые сети под автотрассой на ул. Емельянова рядом с разворотным кольцом общественного транспорта для газификации микрорайона Малое Борисово. Общая протяженность газопроводов высокого и низкого давления на этом объекте составляет почти три километра, что позволит газифицировать 21 дом.

Кроме этого, сейчас в Калининграде реализуются еще два газовых проекта: в микрорайоне Северная гора и газификация полусотни индивидуальных домов в Московском районе.

«За бюджетные деньги мы подводим трубу к цоколю дома. Внутреннее же газоснабжение жилых строений осуществляется за счет собственников. Поэтому одновременно с реализацией проектов идет информирование горожан, чьи дома будут газифицированы о том, что необходимо приступить к разработке проектов на внутреннее газоснабжение», - отметила начальник отдела строительства инженерных сетей и строительства МКУ «УКС» Надежда Илларионова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле «Янтарного» на Сельме оборудуют остановку общественного транспорта
В Вене представили православную выставку из Калининграда
С жителя Гвардейска взыскали 1 млн рублей за два спиленных дерева
Рождественская ярмарка в Гданьске откроется уже 23 ноября
В Калининграде откроется выставка, посвященная советским военнопленным в оккупированной Норвегии
С начала года в Калининграде построили 205 жилых домов
Двигатели парусников «Крузенштерн» и «Седов» подготовили к кругосветному плаванию
Калининградский спортсмен выиграл молодежное первенство России по вольной борьбе
Обвиняемый в смертельном ДТП под Пионерским останется в СИЗО до 4 января 2020 года
Бывший калининградский вице-премьер стал помощником Николая Цуканова
В среду в Центральном районе Калининграда отключат уличное освещение
Калининград вошел в список самых фотографируемых городов России
Во вторник приостановлена работа погранперехода Мамоново-Гроново
Мошенник из Калининграда продал жителю Омска несуществующие детали для инвалидной коляски
В Гурьевске на «зебре» сбили 11-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
Удачный «Старт»: калининградские инноваторы получили гранты на 10 млн рублей
Калининградец завоевал золото и серебро чемпионата России по спортивному ориентированию
В Черняховске сгорела баня, еще одна – под Зеленоградском
Канатную дорогу в Светлогорске закрыли на ремонт
Альфа-Банк разработал для клиентов-физлиц сервис «Юрист 24/7»
В Балтийск прибыл первый контейнерный поезд из Китая
Подозреваемый в смертельном ДТП в Пионерском не хочет сидеть в СИЗО
Жительница Славска зарубила топором собутыльника
Калининград оказался в хвосте рейтинга по доступности аренды жилья для семей с детьми
В Калининграде избили и ограбили водителя маршрутки
Прокурор объяснил, почему ужесточили продажу алкоголя в Калининградской области