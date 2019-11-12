СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-12T10:38:30+03:00

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В ноябре в Калининграде начались работы по газификации трех микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне подрядчик проложил газовые сети под автотрассой на ул. Емельянова рядом с разворотным кольцом общественного транспорта для газификации микрорайона Малое Борисово. Общая протяженность газопроводов высокого и низкого давления на этом объекте составляет почти три километра, что позволит газифицировать 21 дом.

Кроме этого, сейчас в Калининграде реализуются еще два газовых проекта: в микрорайоне Северная гора и газификация полусотни индивидуальных домов в Московском районе.

«За бюджетные деньги мы подводим трубу к цоколю дома. Внутреннее же газоснабжение жилых строений осуществляется за счет собственников. Поэтому одновременно с реализацией проектов идет информирование горожан, чьи дома будут газифицированы о том, что необходимо приступить к разработке проектов на внутреннее газоснабжение», - отметила начальник отдела строительства инженерных сетей и строительства МКУ «УКС» Надежда Илларионова.

ИСТОЧНИК KP.RU