В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-12T10:52:46+03:00

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Во вторник в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Островского 22,

ул. Черняховского 78,

ул. Гайдара 3-13,31-41 , 17-27,

ул. Сергеева 61,

ул. Орудийная 1а, 6, 8, 10, 12, 14а-б, 16а-б, 18, 18а-б-г, 18е,30(д\с№11), 32, 34 а,б,в,г, 36в,

ул. Аэропортная 1, 1а, 6, 7-7а, 10,

ул. Л. Иванихиной 9 (МОУ СОШ № 56), 10, 12, 14,

ул. Толстикова 73а,

ул. Интернациональная 7а,

пр-т Победы 144 а-г,

ул. Судостроительная 103,104, 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127,

ул. Солнечногорская 29, 30, 32, 33, 34, 36, 35а, 45, 57а, 12-12а,14,16, 18-20, 22, 24,26-28,31,35,38,39, 40, 42-44, 46-48 ,50-52,

ул. Муромская 52,54, 56, 58, 60,

ул. Восточная 13, 18 (дет.муз.школа),19-21, 20-22, 23-27,

ул. Киевская 68, 74а-е, 80,

ул. Тобольская 15-25,27-33, 35-47,

ул. Тихорецкая 47, 49,55, 57, 61.

Холодное водоснабжение до 13 часов отключено на ул. Гайдара 1, 1 а, 15, 15 а, 29, 29 а, до 16 часов - на ул. Курганская 3, до 18 часов - на ул. Тобольская 15-25, 27-33, пр-т Победы 130-140, 142,144а, ул. Брусничная 2.

ИСТОЧНИК KP.RU