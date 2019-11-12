В Гурьевске на «зебре» сбили 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-12T11:14:17+03:00

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В понедельник днем в Гурьевске под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на автодороге Калининград-Полесск. 36-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» на прямом участке дороги сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU