В Гурьевске на «зебре» сбили 11-летнюю девочку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник днем в Гурьевске под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на автодороге Калининград-Полесск. 36-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» на прямом участке дороги сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU