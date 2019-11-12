Мошенник из Калининграда продал жителю Омска несуществующие детали для инвалидной коляски

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-12T11:21:26+03:00

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В Калининграде задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в интернет- мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник разместил сообщение о продаже запчастей для инвалидных колясок. На него отреагировал 37-летний житель Омска, который перевел на счет злоумышленника 8 тысяч рублей, однако детали ему не пришли.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, несмотря на то, что он зарегистрировал банковскую карту на подставное лицо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU