Во вторник приостановлена работа погранперехода Мамоново-Гроново

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-12T11:27:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 ноября, временно приостановлена работа погранперехода Мамоново-Гроново. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

В пункте пропуска произошла авария в энергосистеме, из-за этого приостановлено оформление физических лиц и транспорта.

Польская пограничная служба просит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов и пересекать границу в других пунктах пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU