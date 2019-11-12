Во вторник приостановлена работа погранперехода Мамоново-Гроново
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Во вторник, 12 ноября, временно приостановлена работа погранперехода Мамоново-Гроново. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
В пункте пропуска произошла авария в энергосистеме, из-за этого приостановлено оформление физических лиц и транспорта.
Польская пограничная служба просит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов и пересекать границу в других пунктах пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU