Калининград вошел в список самых фотографируемых городов России

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-12T11:40:13+03:00

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Калининград вошел в топ-13 самых фотографируемых городов России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование, которое провел сервис «Облако Mail.ru». Рейтинг популярных среди пользователей сервиса достопримечательностей был составлен с помощью технологии компьютерного зрения.

Самым фотографируемым городом России стал Санкт-Петербург, который обогнал Москву на 10 процентов по количеству снимков. Самыми популярными местами в Питере стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови.

Популярными местами для фотографий в Калининграде стали Кафедральный собор, Рыбная деревня, Калининградский зоопарк, подводная лодка-музей «Б-413», Калининградский музей янтаря.

В список городов также вошли Казань,Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU