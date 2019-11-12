2019-11-12T11:40:13+03:00
Общество

Калининград вошел в список самых фотографируемых городов России

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Калининград вошел в топ-13 самых фотографируемых городов России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование, которое провел сервис «Облако Mail.ru». Рейтинг популярных среди пользователей сервиса достопримечательностей был составлен с помощью технологии компьютерного зрения.

Самым фотографируемым городом России стал Санкт-Петербург, который обогнал Москву на 10 процентов по количеству снимков. Самыми популярными местами в Питере стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови.

Популярными местами для фотографий в Калининграде стали Кафедральный собор, Рыбная деревня, Калининградский зоопарк, подводная лодка-музей «Б-413», Калининградский музей янтаря.

В список городов также вошли Казань,Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле «Янтарного» на Сельме оборудуют остановку общественного транспорта
В Вене представили православную выставку из Калининграда
С жителя Гвардейска взыскали 1 млн рублей за два спиленных дерева
Рождественская ярмарка в Гданьске откроется уже 23 ноября
В Калининграде откроется выставка, посвященная советским военнопленным в оккупированной Норвегии
С начала года в Калининграде построили 205 жилых домов
Двигатели парусников «Крузенштерн» и «Седов» подготовили к кругосветному плаванию
Калининградский спортсмен выиграл молодежное первенство России по вольной борьбе
Обвиняемый в смертельном ДТП под Пионерским останется в СИЗО до 4 января 2020 года
Бывший калининградский вице-премьер стал помощником Николая Цуканова
В среду в Центральном районе Калининграда отключат уличное освещение
Во вторник приостановлена работа погранперехода Мамоново-Гроново
Мошенник из Калининграда продал жителю Омска несуществующие детали для инвалидной коляски
В Гурьевске на «зебре» сбили 11-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
В Калининграде начались работы по газификации трех микрорайонов
Удачный «Старт»: калининградские инноваторы получили гранты на 10 млн рублей
Калининградец завоевал золото и серебро чемпионата России по спортивному ориентированию
В Черняховске сгорела баня, еще одна – под Зеленоградском
Канатную дорогу в Светлогорске закрыли на ремонт
Альфа-Банк разработал для клиентов-физлиц сервис «Юрист 24/7»
В Балтийск прибыл первый контейнерный поезд из Китая
Подозреваемый в смертельном ДТП в Пионерском не хочет сидеть в СИЗО
Жительница Славска зарубила топором собутыльника
Калининград оказался в хвосте рейтинга по доступности аренды жилья для семей с детьми
В Калининграде избили и ограбили водителя маршрутки
Прокурор объяснил, почему ужесточили продажу алкоголя в Калининградской области