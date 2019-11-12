Бывший калининградский вице-премьер стал помощником Николая Цуканова
Бывший вице-премьер правительства Калининградской области Максим Федосеев назначен помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Об этом сообщает «РБК Екатеринбург».
На этом посту Федосеев сменил другого уроженца Калининградской области – Александра Воробьева. Как ранее писала «Комсомолка», в июле 2018 года Воробьева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене.
Максим Федосеев работал в правительстве Николая Цуканова с 2012 по 2016 годы министром ЖКХ и ТЭК, а затем занимал пост вице-премьера. В правительстве Антон Алиханова Федосеев совмещал два поста - министра строительства и зампредседателя правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU