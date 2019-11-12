Обвиняемый в смертельном ДТП под Пионерским останется в СИЗО до 4 января 2020 года

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-12T13:12:11+03:00

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Во вторник в Калининградском областном суде рассмотрели апелляцию адвоката Вадима Кулика, сбившего 3 ноября жительницу Пионерского Наталью Птицыну и ее двухлетнего сына. Женщина погибла на месте ДТП, ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в детскую областную больницу с переломами и ушибами. Водитель с места преступления скрылся, а затем был задержан сотрудниками полиции. Постановлением Светлогорского городского суда от 5 ноября, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 4 января 2020 года.

Не согласившись с избранной мерой пресечения, защитник гражданина Кулика обратился в областной суд с жалобой на вышеуказанное постановление. Он ходатайствовал о домашнем аресте для своего доверителя.

- Суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, оставил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU