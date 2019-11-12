Калининградский спортсмен выиграл молодежное первенство России по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-12T13:36:05+03:00

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Наро-Фоминск принял молодежное первенство России по вольной борьбе, собрав больше 286 борцов в возрасте не старше 19 лет из 31 региона страны.

Одним из десяти чемпионов турнира стал мастер спорта России из Калининграда Алик Садоян, выступавший в категории «до 70 кг».

Как сообщает министерство спорта области, Алик провел пять поединков, последовательно одолев представителей Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Дагестана и Ингушетии.

В финале калининградец проигрывал Мураду Евлоеву 0:1 после первого периода, но сумел перехватить инициативу и первенствовать со счетом 7:3.

Алик Садоян – атлет региональной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых.

ИСТОЧНИК KP.RU