Двигатели парусников «Крузенштерн» и «Седов» подготовили к кругосветному плаванию

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-12T13:48:57+03:00

Барки выйдут в морской рыбный порт в конце ноября

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Легендарные парусники «Крузенштерн» и «Седов» продолжают готовить к кругосветному плаванию. С начала сентября барки находятся судоремонтном заводе в Светлом – членами экипажей и специалистами завода на учебных парусных судах ведутся работы для предъявления их российскому морскому регистру судоходства.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на барках уже проведена ревизия танков пресной воды, частично благоустроены служебные и жилые помещения экипажей, улучшена система кондиционирования воздуха.

- В машинных отделениях судов было произведено техобслуживание главного и вспомогательных двигателей, что также является обязательным требованием для освидетельствования судов, - отметили в академии.

На барке «Крузенштерн» были установлены две новые опреснительные установки для обеспечения длительных переходов в Атлантике.

В конце ноября оба парусника перейдут по судоходному каналу в Калининградский морской рыбный порт для торжественного выхода в Антарктическую экспедицию, который состоится в первой декаде декабря.

Кругосветное плавание парусников «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» проводится спустя 200 лет после знаменитой экспедиции русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный».

ИСТОЧНИК KP.RU