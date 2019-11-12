2019-11-12T13:48:57+03:00
Общество

Двигатели парусников «Крузенштерн» и «Седов» подготовили к кругосветному плаванию

Барки выйдут в морской рыбный порт в конце ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Легендарные парусники «Крузенштерн» и «Седов» продолжают готовить к кругосветному плаванию. С начала сентября барки находятся судоремонтном заводе в Светлом – членами экипажей и специалистами завода на учебных парусных судах ведутся работы для предъявления их российскому морскому регистру судоходства.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на барках уже проведена ревизия танков пресной воды, частично благоустроены служебные и жилые помещения экипажей, улучшена система кондиционирования воздуха.

- В машинных отделениях судов было произведено техобслуживание главного и вспомогательных двигателей, что также является обязательным требованием для освидетельствования судов, - отметили в академии.

На барке «Крузенштерн» были установлены две новые опреснительные установки для обеспечения длительных переходов в Атлантике.

В конце ноября оба парусника перейдут по судоходному каналу в Калининградский морской рыбный порт для торжественного выхода в Антарктическую экспедицию, который состоится в первой декаде декабря.

Кругосветное плавание парусников «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» проводится спустя 200 лет после знаменитой экспедиции русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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