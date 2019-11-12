С начала года в Калининграде построили 205 жилых домов
С января по октябрь 2019 года в Калининграде было введено в эксплуатацию 205 жилых домов, из них 57 домов – многоквартирные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Общая площадь многоквартирных домов составила свыше 280 тысяч квадратных метров, а построенных частных домов – 26,5 тысяч «квадратов».
Больше всего жилья построено в ленинградском районе Калининграда – более 150 тысяч квадратных метров. В Московском районе сдано 65 тысяч «квадратов» в Центральном – 63 тысяч.
В целом за год в областном центре планируется построить 584 тыс кв. м. жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU