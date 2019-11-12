С начала года в Калининграде построили 205 жилых домов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-12T13:54:44+03:00

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С января по октябрь 2019 года в Калининграде было введено в эксплуатацию 205 жилых домов, из них 57 домов – многоквартирные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая площадь многоквартирных домов составила свыше 280 тысяч квадратных метров, а построенных частных домов – 26,5 тысяч «квадратов».

Больше всего жилья построено в ленинградском районе Калининграда – более 150 тысяч квадратных метров. В Московском районе сдано 65 тысяч «квадратов» в Центральном – 63 тысяч.

В целом за год в областном центре планируется построить 584 тыс кв. м. жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU