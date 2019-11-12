В Калининграде откроется выставка, посвященная советским военнопленным в оккупированной Норвегии

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-12T14:22:18+03:00

Экспозиция будет доступна до 15 декабря

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Выставку «Советские военнопленные в Норвегии» представят во вторник 12 ноября в Калининградском историко-художественном музее.

Выставка рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в плену и на принудительных работах в Норвегии.

- Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в оккупированную Норвегию были отправлены 100 000 пленных, около 14 000 из них погибли на норвежской земле. Это огромные цифры. Условия содержания военнопленных в немецких лагерях были ужасающими, местное население по мере сил поддерживало заключённых, тайком передавая им еду и одежду, - говорят организаторы.

Как сообщает пресс-служба музея, передвижная выставка была создана на основе материалов постоянной экспозиции Центра Фальстад. Среди экспонатов – уникальные архивные фотографии и документы, видеозаписи и интервью, проведенные в последние годы с оставшимися в живых бывшими военнопленными.

Выставка «Советские военнопленные в Норвегии» до Калининграда экспонировалась более чем в 20 городах России.

Выставка организована Центром Фальстад при содействии министерства иностранных дел и министерства культуры Норвегии. Она является частью экспозиции исследовательского проекта «Painful Heritage» («Болезненное наследство») по опознанию погибших в Норвегии граждан Советского Союза.

Выставка откроется 12 ноября в 17:00 и проработает до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU