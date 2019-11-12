2019-11-12T14:22:18+03:00
Общество

В Калининграде откроется выставка, посвященная советским военнопленным в оккупированной Норвегии

Экспозиция будет доступна до 15 декабря
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
Изменить размер текста:

Выставку «Советские военнопленные в Норвегии» представят во вторник 12 ноября в Калининградском историко-художественном музее.

Выставка рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в плену и на принудительных работах в Норвегии.

- Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в оккупированную Норвегию были отправлены 100 000 пленных, около 14 000 из них погибли на норвежской земле. Это огромные цифры. Условия содержания военнопленных в немецких лагерях были ужасающими, местное население по мере сил поддерживало заключённых, тайком передавая им еду и одежду, - говорят организаторы.

Как сообщает пресс-служба музея, передвижная выставка была создана на основе материалов постоянной экспозиции Центра Фальстад. Среди экспонатов – уникальные архивные фотографии и документы, видеозаписи и интервью, проведенные в последние годы с оставшимися в живых бывшими военнопленными.

Выставка «Советские военнопленные в Норвегии» до Калининграда экспонировалась более чем в 20 городах России.

Выставка организована Центром Фальстад при содействии министерства иностранных дел и министерства культуры Норвегии. Она является частью экспозиции исследовательского проекта «Painful Heritage» («Болезненное наследство») по опознанию погибших в Норвегии граждан Советского Союза.

Выставка откроется 12 ноября в 17:00 и проработает до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле «Янтарного» на Сельме оборудуют остановку общественного транспорта
В Вене представили православную выставку из Калининграда
С жителя Гвардейска взыскали 1 млн рублей за два спиленных дерева
Рождественская ярмарка в Гданьске откроется уже 23 ноября
С начала года в Калининграде построили 205 жилых домов
Двигатели парусников «Крузенштерн» и «Седов» подготовили к кругосветному плаванию
Калининградский спортсмен выиграл молодежное первенство России по вольной борьбе
Обвиняемый в смертельном ДТП под Пионерским останется в СИЗО до 4 января 2020 года
Бывший калининградский вице-премьер стал помощником Николая Цуканова
В среду в Центральном районе Калининграда отключат уличное освещение
Калининград вошел в список самых фотографируемых городов России
Во вторник приостановлена работа погранперехода Мамоново-Гроново
Мошенник из Калининграда продал жителю Омска несуществующие детали для инвалидной коляски
В Гурьевске на «зебре» сбили 11-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
В Калининграде начались работы по газификации трех микрорайонов
Удачный «Старт»: калининградские инноваторы получили гранты на 10 млн рублей
Калининградец завоевал золото и серебро чемпионата России по спортивному ориентированию
В Черняховске сгорела баня, еще одна – под Зеленоградском
Канатную дорогу в Светлогорске закрыли на ремонт
Альфа-Банк разработал для клиентов-физлиц сервис «Юрист 24/7»
В Балтийск прибыл первый контейнерный поезд из Китая
Подозреваемый в смертельном ДТП в Пионерском не хочет сидеть в СИЗО
Жительница Славска зарубила топором собутыльника
Калининград оказался в хвосте рейтинга по доступности аренды жилья для семей с детьми
В Калининграде избили и ограбили водителя маршрутки
Прокурор объяснил, почему ужесточили продажу алкоголя в Калининградской области