Рождественская ярмарка в Гданьске откроется уже 23 ноября

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-12T15:30:31+03:00

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Рождественская ярмарка в Гданьске в этом году откроется раньше обычного – уже 23 ноября. Обещают карусель с лошадьми, парады эльфов, праздничные угощения.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, рождественский рынок расположится в историческом центре Гданьска.

Совсем скоро город начнут украшать. Сообщается, что в этом году рождественская ярмарка будет работать с 23 ноября до 1 января.

Туристов ждут ряды с ремесленными товарами и сувенирами и зона фудкорта.

ИСТОЧНИК KP.RU