Рождественская ярмарка в Гданьске откроется уже 23 ноября
Праздничная торговля продлится до 1 января
.Фото: Польский культурный центр
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Рождественская ярмарка в Гданьске в этом году откроется раньше обычного – уже 23 ноября. Обещают карусель с лошадьми, парады эльфов, праздничные угощения.
Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, рождественский рынок расположится в историческом центре Гданьска.
Совсем скоро город начнут украшать. Сообщается, что в этом году рождественская ярмарка будет работать с 23 ноября до 1 января.
Туристов ждут ряды с ремесленными товарами и сувенирами и зона фудкорта.
ИСТОЧНИК KP.RU