В Вене представили православную выставку из Калининграда

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-12T17:15:35+03:00

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Выставку, которая открылась в Российском центре науки и культуры в Вене, посвятили 35-летию регистрации первой православной общины в Калининградской области. Калининградский историко-художественный музей представил фотографии «дополненной реальности» и аудиоматериалы с тем, чтобы «послушать и научиться разбираться в видах колокольного звона».

Как сообщает департамент развития культуры региона, в открытии выставки приняли участие более 120 человек. Из Калининграда в Вену приехала делегация, в составе которой значились директор историко-художественного музея Сергей Якимов, замдиректора Екатерина Манюк и протоиерей Георгий Урбанович.

Выставка «Остров православия на Западе России» рассказывает о фактах, связанных с Великим Посольством Петра I в Пруссию в 1697 году, о событиях Семилетней войны (1756 – 1763), когда часть территории Пруссии в течение четырех лет находилась под управлением российских генерал-губернаторов, об открытии православных приходов в Кёнигсберге, Пиллау и Мемеле.

С 2017 выставка экспонировалась в выставочных залах Белграда, Парижа, Берлина, Варшавы, Дрездена.

В течение 2019-2020 гг. экспозиция будет развернута в других городах Австрии.

ИСТОЧНИК KP.RU