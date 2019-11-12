Возле «Янтарного» на Сельме оборудуют остановку общественного транспорта

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-12T17:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители администрации Калининграда во главе с мэром города побывали на Сельме, где намеревались обсудить будущий детский сад и предстоящий чемпионат мира по волейболу.

Однако, жители микрорайона атаковали мэра с другими вопросами. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, к Алексею Силанову обратились с просьбой обустроить остановку напротив дворца спорта «Янтарный».

- Все остановки на Сельме, что сейчас есть, расположены по всем правилам и нормативам. Но, местные жители по очереди и не сговариваясь, едва завидев мэра, подходили к нему с одним тем же вопросом: «Сделайте, пожалуйста, остановку!», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В администрации не стали противиться и согласились организовать остановку транспорта.

«Она там действительно нужна. Да и садик рядом, и школа потом появится, и чемпионат мира по волейболу принимать будем», - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU