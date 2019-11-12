2019-11-12T18:20:15+03:00
Общество

Мэрия: Калининград заполонила незаконная реклама «медведиков на велосипедике»

Виктор Сергеев
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В Калининграде очередной цирк незаконно развешивает незаконные афиши. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

«Варшавский цирк уехал, но «клоуны», развешивающие подобные афиши по всему городу, остались. Теперь какие-то «медведики на велосипедике» приезжают. В общем, наш комитет муниципального контроля срывает подобные объявления, потому что они незаконные», - отметили в администрации.

По словам председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева, рекламные конструкции появляются и днем и ночью.

«Мы с этим работаем и будем заниматься постоянно. Ситуация нездоровая. Недопустимо портить городскую среду своими рекламными объявлениями. Это незаконная реклама, мусор. Активные горожане присылают нам фото- и видеоматериалы такой рекламы цирка. Телефонные номера, указанные в объявлениях, поставлены на автоматический дозвон. Номер практически блокируется, приглашаем посетить комитет муниципального контроля для составления протокола об административном правонарушении», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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