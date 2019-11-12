2019-11-12T18:27:51+03:00
Общество

Задолженность жителей Светлого по транспортному налогу составила 16 млн рублей

Виктор Сергеев
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В светлом задолженность физических лиц по транспортному налогу составляет около 16 млн рублей. Об этом на совещании по собираемости налога рассказала вице-премьер Наталья Сибирева.

В муниципалитете проживают 24 должника, их общая задолженность составляет более 5 млн рублей. как было отмечено на совещании, большинство из должников скрывается от сотрудников службы судебных приставов, например, не проживает по адресу регистрации, не идёт на контакт по телефону или вовсе покинули территорию Калининградской области. При этом они лично или их родственники продолжают пользоваться своими автомобилями и даже совершать выезды заграницу.

«Мы круглосуточно отслеживаем и фиксируем передвижения транспортных средств, внесённых в контрольные списки. Как только автомобиль попадает в поле зрения камер «Безопасного города», оператор сразу передаёт информацию о нём ответственному сотруднику службы судебных приставов для проведения дальнейших действий. Благодаря совместной работе с ГИБДД только с августа по октябрь выписано порядка 600 актов изъятия имущества. Многие должники понимают, что при неоплате задолженности, их автомобили могут быть изъяты, поэтому стараются вовсе не выезжать на них», – уточнил заместитель директора «Безопасного города» Павел Чегодаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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