В Калининграде пройдет трехдневный фестиваль «Янтарный уикенд»
В предстоящие выходные на острове Канта пройдет трёхдневный фестиваль «Янтарный уикенд». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главными героями AMBER WEEKEND станут калининградские янтарщики, ювелиры и художники, которые представят на ярмарке свои изделия, проведут мастер-классы по работе с солнечным камнем и презентуют уникальные арт-объекты.
Предусмотрена концертная программа с участием лучших музыкальных коллективов Калининграда.
Детей ожидают анимационные площадки, активную молодежь и подростков – спорт-зоны. Гости фестиваля увидят показательные выступления атлетов и мастеров капоэйры, игры в стритбол и новый вид уличного футбола - панна-футбол с мини-воротами. Желающие смогут принять участие в легкоатлетических забегах, турнире по армрестлингу и гиревому спорту, под руководством тренеров освоить танцевальную фитнес-программу «зумба».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU