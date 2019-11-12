2019-11-12T18:31:52+03:00
Общество

В Калининграде пройдет трехдневный фестиваль «Янтарный уикенд»

Виктор Сергеев
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В предстоящие выходные на острове Канта пройдет трёхдневный фестиваль «Янтарный уикенд». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главными героями AMBER WEEKEND станут калининградские янтарщики, ювелиры и художники, которые представят на ярмарке свои изделия, проведут мастер-классы по работе с солнечным камнем и презентуют уникальные арт-объекты.

Предусмотрена концертная программа с участием лучших музыкальных коллективов Калининграда.

Детей ожидают анимационные площадки, активную молодежь и подростков – спорт-зоны. Гости фестиваля увидят показательные выступления атлетов и мастеров капоэйры, игры в стритбол и новый вид уличного футбола - панна-футбол с мини-воротами. Желающие смогут принять участие в легкоатлетических забегах, турнире по армрестлингу и гиревому спорту, под руководством тренеров освоить танцевальную фитнес-программу «зумба».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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