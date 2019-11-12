2019-11-12T18:39:56+03:00
Общество

Жителю Гурьевска грозит до 10 лет за пакет марихуаны

При нем находился пакет, в котором был 1 килограмм марихуаны
Виктор Сергеев
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В Гурьевске задержали местного жителя за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские узнали, что 34-летний мужчина занимается хранением наркотиков и установили за ним наблюдение. Когда о вышел из машины, его задержали и досмотрели.

При нем находился пакет, в котором был 1 килограмм марихуаны. Злоумышленник пояснил, что нашел в лесу дикорастущую марихуану, срезал её и высушил для собственного пользования.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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