Жителю Гурьевска грозит до 10 лет за пакет марихуаны
В Гурьевске задержали местного жителя за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские узнали, что 34-летний мужчина занимается хранением наркотиков и установили за ним наблюдение. Когда о вышел из машины, его задержали и досмотрели.
При нем находился пакет, в котором был 1 килограмм марихуаны. Злоумышленник пояснил, что нашел в лесу дикорастущую марихуану, срезал её и высушил для собственного пользования.
На него завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU