Жителя Немана будут судить за поджог усадьбы «Альтхоф-Рагнит»

12 Нояб. 19:00 2019-11-12T19:00:03+03:00

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В Неманский районный суд поступило уголовное дело по поджогу усадьбы «Альтхоф-Рагнит». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пожар на объекте культурного наследия регионального значения произошел в апреле 2018 года. Вскоре полицейские установили поджигателя – им оказался 35-летний местный житель. Ранее судимый горожанин пытался похитить металлические конструкции.

Ущерб от пожара составил 1,7 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Также его будут судить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU