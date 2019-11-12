На мосту королевы Луизы в Советске на время ремонта введут реверсивное движение

12 Нояб. 19:07 2019-11-12T19:09:50+03:00

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В ноябре на мосту королевы Луизы пройдут ремонтные работы, в результате пропускная способность объекта будет ограничена. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

С 18 по 29 ноября на мосту будут проводить очистку фасадной части пролетных строений, очистку и смазку подвижных опорных частей, восстановление защитного слоя в железобетонных конструкциях опор, окраску металлических пролетных строений и опор, а также восстановят защитный слой в железобетонных конструкциях пролетных строений.

На время выполнения работ с 18 по 22 ноября, а также с 25 по 29 ноября будет перекрыта одна из двух полос движения.

Движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, отметили в Росавтодоре.

ИСТОЧНИК KP.RU