На мосту королевы Луизы в Советске на время ремонта введут реверсивное движение
В ноябре на мосту королевы Луизы пройдут ремонтные работы, в результате пропускная способность объекта будет ограничена. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.
С 18 по 29 ноября на мосту будут проводить очистку фасадной части пролетных строений, очистку и смазку подвижных опорных частей, восстановление защитного слоя в железобетонных конструкциях опор, окраску металлических пролетных строений и опор, а также восстановят защитный слой в железобетонных конструкциях пролетных строений.
На время выполнения работ с 18 по 22 ноября, а также с 25 по 29 ноября будет перекрыта одна из двух полос движения.
Движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, отметили в Росавтодоре.
ИСТОЧНИК KP.RU