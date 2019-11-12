Присяжные признали жителя Светлогорска виновным в убийстве
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Светлогорске коллегия присяжных признала местного жителя виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В августе 2018 года 60-летний мужчина распивал спиртное со знакомой. Вечер испортили «внезапно возникшие неприязненные отношения», в результате мужчина схватил канцелярский нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия.
Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и не заслуживающим снисхождения.
ИСТОЧНИК KP.RU