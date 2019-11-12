2019-11-12T19:24:35+03:00
Общество

Присяжные признали жителя Светлогорска виновным в убийстве

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Светлогорске коллегия присяжных признала местного жителя виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе 2018 года 60-летний мужчина распивал спиртное со знакомой. Вечер испортили «внезапно возникшие неприязненные отношения», в результате мужчина схватил канцелярский нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия.

Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и не заслуживающим снисхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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