Северный вокзал в Калининграде хотят сделать трехэтажным

12 Нояб. 19:30 2019-11-12T19:33:03+03:00

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В 2020 году Калининградская железная дорога планирует начать реконструкцию здания Северного вокзала в Калининграде. Здание должно стать трехэтажным, сообщили представители КЖД на совещании в Облдуме, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«На первом будет осуществляться продажа билетов, на втором разместятся кафе и торговые точки, на третьем – административный персонал. Будет установлен лифт для маломобильных групп граждан. Также планируется повысить платформу для более комфортного выхода пассажиров из поездов «Ласточка», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Облдумы.

Кроме того, повышенными платформами оборудуют остановочные пункты и станции, на которых наблюдается увеличенный пассажиропоток. Это Калининград-Северный, Калининград-Южный, Зеленоградск, Пионерский Курорт и Светлогорск.

ИСТОЧНИК KP.RU